Ahmet Kaplan, Barselona'da NEC Finalleri'nde Guy Sasson'a yenilerek ikinci oldu

Ahmet Kaplan, Barselona'da NEC Finalleri'nde Guy Sasson'a yenilerek ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ahmet Kaplan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2026 NEC Tekerlekli Sandalye Tekler Finalleri'nde quad kategorisinde final oynadı. Finalde Guy Sasson'a 5-7, 6-4 ve 5-7'lik setlerle yenilen Kaplan, turnuvayı ikinci tamamladı.
Ahmet Kaplan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen tekerlekli sandalye tenisinin sezon sonu şampiyonasında ikinci oldu.
Para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun en iyi 8 isminin katıldığı 2026 NEC Tekerlekli Sandalye Tekler Finalleri'nde quad kategorisinde finalde mücadele etti.
Finalde Guy Sasson'a 5-7, 6-4 ve 5-7'lik setlerle yenilen Ahmet, turnuvayı ikinci tamamladı.
Kaynak: AA