Ahmet Enes Uzun U17 Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 92 kilogramda mücadele eden Ahmet Enes Uzun, bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

U17 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 92 kilogramda Ahmet Enes Uzun bronz madalya kazandı.

Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 92 kilogramda mindere çıkan Ahmet Enes Uzun, Mısırlı Yousef Ali Raya'yı 1-1'den, Ukraynalı Timur Larin'i 5-1 ve çeyrek finalde ise Polonyalı Tomasz Mital'i 3-1 mağlup etti. Yarı finalde İranlı Amirsam Benham Mohammad'e mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya mücadelesinde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Said Pashayev'i 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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