Ahmet Duman, Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Ahmet Duman, Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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TSK Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Almanya'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 65 kg kategorisinde altın madalya elde etti. Tüm müsabakalarda galip gelerek birinci oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, Almanya'da düzenlenen Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 65 kg kategorisinde altın madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Duman, altın madalya kazandı. Serbest stil 65 kg kategorisinde mücadele eden Ahmet Duman, şampiyonada çıktığı tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılarak birincilik kürsüsüne çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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