Ahmet Dereli: "Hedefimiz şampiyonluk" - Haberler

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Ahmet Dereli: "Hedefimiz şampiyonluk"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ahmet Dereli: 'Hedefimiz şampiyonluk'

Altınordu'nun başarılı forvet oyuncusu Ahmet Dereli ve genç kaleci Emirhan Emir, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Altınordu'nun başarılı forvet oyuncusu Ahmet Dereli ve genç kaleci Emirhan Emir, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Metin Oktay Yerleşkesi'nde hazırlıklarına devam eden kırmızı-lacivertli ekipte Ahmet Dereli ve genç kaleci Emirhan Emir, açıklamalarda bulundu.

Ahmet Dereli: "Hedefimiz şampiyonluk"

Takımın başarılı forvet oyuncusu Ahmet Dereli, hazırlıkların çok güzel bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Yeni arkadaşlarımız katıldı. Onlara hoş geldin diyorum. Çok güzel bir takıma denk geldiler. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk. Ben de bu sezon gollerimle ve asistlerimle takıma yardımcı olmak istiyorum. Geçen sezon bazı maçlarda sakatlığım nedeniyle forma giyememiştim. Şu an lige hazırım, sakatlığım tamamen geçti" dedi.

Emirhan Emir: "Aile ortamımız devam ediyor"

Altınordu'nun genç kalecilerinden Emirhan Emir de yeni sezon çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Yeni sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Geçen seneki kadromuzun çoğu korundu. Aile ortamımız devam ediyor. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk."

Altınordu'da futbolcular bugünkü çalışmanın ardından bir gün izin yapacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Oktay Altınordu Spor Haberler

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