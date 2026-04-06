Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini: Yüzde 61 şans verdi

Trendyol Süper Lig’de 28. hafta geride kalırken lider Galatasaray, Trabzon spor'a 2-1 kaybetti. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

PUAN FARKI 1’E İNDİ

Bu sonuçlarla birlikte 1 maçı eksik olan Galatasaray, 64 puanda kaldı. Fenerbahçe ve Trabzon spor, maç fazlasıyla 63 puana yükseldi.

AHMET ÇAKAR'DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında açıklamalarda bulunarak şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Galatasaray’ın şampiyonluk şansının yüzde 61 olduğunu dile getiren Ahmet Çakar, favorisinin sarı-kırmızılı takım olduğunu belirtti. Çakar, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansının yüzde 23, Trabzonspor’un da yüzde 16 olduğunu dile getirdi.