Ahmet Çakar taburcu edildi
Bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alınması sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

  • Ahmet Çakar, 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir futbol yorumcusu ve eski hakemdir.
  • Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo ve tedavi gördükten sonra taburcu edilmiştir.
  • 'Futbolda bahis' soruşturmasında, aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin bulunduğu 46 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştır.

"Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

TABURCU EDİLDİ

Burada anjiyo yapılan Çakar, gerçekleştirilen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırılırken, Başsavcılıkça Çakar'ın tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti.

SORUŞTURMA SÜRECİ

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu, banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demir spor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
