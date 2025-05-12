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Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın

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Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert bir dille eleştirdi. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye büyük zarar verdiğini söyleyen Çakar, 'Keşke sabahlara kadar eğlenseydin de, Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmeseydin. Fenerbahçe tarihine gelmiş en büyük zararsın' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in sonuna gelirken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu hafta kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçından bir puan alması halinde ligde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, bu doğrultuda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalar yaptı. Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar, Portekizli teknik adam için sert ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE TARİHİNE GELMİŞ EN BÜYÜK ZARARSIN"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin başarısızlığının sebebini Jose Mourinho olduğunu söyleyerek "Bir tane ağlak, megaloman. Adam masaya bozuk paraları atıyor. Ve gece kulüplerinde eğlendiğini söylüyor. Mourinho, keşke sabahlara kadar eğlenseydin de, sabahlara kadar şişe çevirseydin de, sabahlara kadar her türlü alemlere gitseydin de Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmeseydin. Fenerbahçe tarihine gelmiş en büyük zararsın" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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