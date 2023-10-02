Ahmet Çakar'dan Türk futbolunda taş üstünde taş bırakmayacak iddia: Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hata olunca küplere biniyor

Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Büyükekşi'nin Fenerbahçe lehine hakem hatası olduğu zaman küplere bindiğini belirten Çakar, "Maçı da söylüyorum, geçen sene Başakşehir-Fenerbahçe. Galatasaray lehine hata yapıldığında 'Hakem ne güzel yönetti' diyormuş." ifadelerini kullandı. Çakar'ın bu açıklamaları sonrası "Mehmet Büyükekşi istifa" etiketi gündem oldu.

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında çarpıcı iddialarda bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray lehine hakem hatası olduğu zaman hakemleri övdüğünü ancak Fenerbahçe lehine olduğu zaman sinirlendiğini belirten Çakar'ın sözleri sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Büyükekşi'yi istifaya çağırdı.

"FENERBAHÇE LEHİNE HATA OLUNCA KÜPLERE BİNİYOR"

Ahmet Çakar gündem yaratan iddiasında, "Lale Orta MHK'sindeki bir üye benimle yemek yemek istedi. Kabul ettim. Şunu dedi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hakem hatası olunca küplere biniyor. Maçı da söylüyorum. Geçen sene Başakşehir 1-2 Fenerbahçe." dedi.

"YÜREĞİ VARSA BÜYÜKEKŞİ BANA DAVA AÇAR"

Çakar ayrıca, "Galatasaray lehine hata yapıldığında 'hakem ne güzel yönetti gördünüz mü' diyormuş. Diğer takımlar lehine hata yapıldığında ise küplere biniyormuş herkese bağırıyormuş. TFF içinden biriyle bizzat yediğim yemekte anlattı bunları. Yüreği varsa Büyükekşi bana dava açar. Yemek yediğim restorana saate bana söyleyen kişiye kadar açıklarım." ifadelerini kullandı.