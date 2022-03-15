Ahmet Çakar'ın "VAR kötü niyetlidir" dediği pozisyon aydınlandı! Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban kuralı açıkladı - Haberler

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Ahmet Çakar'ın "VAR kötü niyetlidir" dediği pozisyon aydınlandı! Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban kuralı açıkladı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde penaltı beklediği pozisyon için "Açık penaltı verilmedi, VAR kötü niyetlidir" yorumunda bulundu. Ancak yayıncı kuruluş yorumcuları Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, "VAR buna karışamaz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 90+3'te Nelsson ile Larin arasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı.

Ahmet Çakar'ın çıldırdığı pozisyon aydınlandı! Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban gerçeği ortaya çıkardı

Siyah-Beyazlı futbolcular maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a Nelsson'un Larin'i çektiğini ifade etti. Ancak hakem Karaoğlan ile VAR bu pozisyon için temas kurmadı.

Ahmet Çakar'ın çıldırdığı pozisyon aydınlandı! Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban gerçeği ortaya çıkardı

Sabah yazarı Ahmet Çakar, "Beşiktaş'ın açık bir penaltısı nasıl verilmedi, takdir spor kamuoyunda. Bu işte VAR hakeminin müdahale etmemesi kötü niyettir. Bu pozisyon penaltı değilse penaltı nasıl olacak?" yorumunda bulundu. Çakar dün gece yaptığı paylaşımda da, "Beşiktaş'ın penaltısını yediniz" ifadelerini kullandı. Yayıncı kuruluş yorumcuları Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Trio programında bu pozisyona VAR'ın karışamayacağını ifade etti.

Ahmet Çakar'ın çıldırdığı pozisyon aydınlandı! Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban gerçeği ortaya çıkardı

Deniz Çoban, kendi yorumu doğrultusunda bu pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti. Bülent Yıldırım ve Lale Orta ise penaltı olduğunu savundu. Ancak yorumcular bu pozisyona VAR'ın karışamayacağını söyledi. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünen Yıldırım, "İki hakem olarak yorumumuz farklı. Bu penaltıda bir kesinlik yok. VAR burada penaltı olduğundan emin değil. Net bir elle müdahale gibi kesin bir durum söz konusu olsa VAR karışır. Ancak yoruma açık pozisyonda VAR kesinlikle karışamaz" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Galatasaray, Ahmet Çakar, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

Murat ÖREN:

İyi hakemleri liste dışı bırakarak tecrübesiz hakemlere maç verilmesinin sonuçları olacaktır.

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Lut Bektaş:

var buna karışamayacaksa neye karışacak acaba buz gibi penaltı güme gitmiş yazıklar olsun bu hakemlere hepsi birbirinden kötü iğrençsiniz

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Zamanla Akıllanan Adam:

hakem iyi olsa atibayı 2. sarıdan atması lazımdı. o pozisyona ses çıkarmayanların buna konuşma hakkı yok.

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