Ahmet Çakar'ın "VAR kötü niyetlidir" dediği pozisyon aydınlandı! Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban kuralı açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 90+3'te Nelsson ile Larin arasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı.

BEŞİKTAŞLILAR KIZGIN

Siyah-Beyazlı futbolcular maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a Nelsson'un Larin'i çektiğini ifade etti. Ancak hakem Karaoğlan ile VAR bu pozisyon için temas kurmadı.

"KÖTÜ NİYETTİR"

Sabah yazarı Ahmet Çakar, "Beşiktaş'ın açık bir penaltısı nasıl verilmedi, takdir spor kamuoyunda. Bu işte VAR hakeminin müdahale etmemesi kötü niyettir. Bu pozisyon penaltı değilse penaltı nasıl olacak?" yorumunda bulundu. Çakar dün gece yaptığı paylaşımda da, "Beşiktaş'ın penaltısını yediniz" ifadelerini kullandı. Yayıncı kuruluş yorumcuları Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Trio programında bu pozisyona VAR'ın karışamayacağını ifade etti.

"VAR KARIŞAMAZ"

Deniz Çoban, kendi yorumu doğrultusunda bu pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti. Bülent Yıldırım ve Lale Orta ise penaltı olduğunu savundu. Ancak yorumcular bu pozisyona VAR'ın karışamayacağını söyledi. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünen Yıldırım, "İki hakem olarak yorumumuz farklı. Bu penaltıda bir kesinlik yok. VAR burada penaltı olduğundan emin değil. Net bir elle müdahale gibi kesin bir durum söz konusu olsa VAR karışır. Ancak yoruma açık pozisyonda VAR kesinlikle karışamaz" dedi.