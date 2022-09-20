Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi: Yaşından başından utan

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ahmet Çakar'ın yorumculuk yaptığı programda 2013 yılına ait bir maç üzerinden Belhanda için söylenen sözlere tepki gösterdi. Çakar'a çok sert sözlerle yüklenen Sancak, "Bu sizin yaptığınız ortalığı karıştırmaktır. Yakıştırmıyorum size hocam! Yaşından başından utan ayıptır ya!" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Ahmet Çakar ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak birbirine girdi.

MURAT SANCAK CANLI YAYINA BAĞLANDI

Belhanda'nın 2013 yılında formasını giydiği Montpellier'de kullandığı bir penaltı atışı üzerinden futbolcuya yüklenen Ahmet Çakar'a Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak canlı yayına bağlanarak cevap verdi. Tartışmaya başlayan ikili arasında tansiyon yükselirken Sancak, Çakar'a sert sözlerle yüklendi.

"SİZE YAKIŞTIRAMADIM"

Canlı yayına bağlanan Murat Sancak Ahmet Çakar'a, "Hocam Allah aşkına maçtan önce ortalığı germenin bir anlamı yok. Maç oynanır biter, ondan sonra eleştirini yaparsın. Hocam kusura bakma ben size yakıştıramadım bu akşam. Ortalığı karıştırıyorsunuz şu anda hocam! Adana Demirspor'a da zarar veriyorsunuz, futbol camiasına da zarar veriyorsunuz." dedi.

"ORTALIĞI KARIŞTIRIYORSUNUZ"

Oldukça sinirlenen Sancak ayrıca, "Bu sizin yaptığınız ortalığı karıştırmaktır. Yakıştırmıyorum size hocam! Yaşın benden büyük ama size yakıştırmıyorum hocam. Maçtan önce bu görüntüyü buraya koymak art niyetliliktir. Yaşından başından utan ayıptır ya!" ifadelerini kullandı.