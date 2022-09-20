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Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi: Yaşından başından utan

Spor Haberleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ahmet Çakar'ın yorumculuk yaptığı programda 2013 yılına ait bir maç üzerinden Belhanda için söylenen sözlere tepki gösterdi. Çakar'a çok sert sözlerle yüklenen Sancak, "Bu sizin yaptığınız ortalığı karıştırmaktır. Yakıştırmıyorum size hocam! Yaşından başından utan ayıptır ya!" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Ahmet Çakar ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak birbirine girdi.

Belhanda'nın 2013 yılında formasını giydiği Montpellier'de kullandığı bir penaltı atışı üzerinden futbolcuya yüklenen Ahmet Çakar'a Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak canlı yayına bağlanarak cevap verdi. Tartışmaya başlayan ikili arasında tansiyon yükselirken Sancak, Çakar'a sert sözlerle yüklendi.

Canlı yayına bağlanan Murat Sancak Ahmet Çakar'a, "Hocam Allah aşkına maçtan önce ortalığı germenin bir anlamı yok. Maç oynanır biter, ondan sonra eleştirini yaparsın. Hocam kusura bakma ben size yakıştıramadım bu akşam. Ortalığı karıştırıyorsunuz şu anda hocam! Adana Demirspor'a da zarar veriyorsunuz, futbol camiasına da zarar veriyorsunuz." dedi.

Oldukça sinirlenen Sancak ayrıca, "Bu sizin yaptığınız ortalığı karıştırmaktır. Yakıştırmıyorum size hocam! Yaşın benden büyük ama size yakıştırmıyorum hocam. Maçtan önce bu görüntüyü buraya koymak art niyetliliktir. Yaşından başından utan ayıptır ya!" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Younes Belhanda Adana Demirspor Ahmet Çakar Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Panther Panthera:

Bos adamlar bos islerle ugrasirlar, Uretim yok, bos laf cok. Isleri gucleri sacmalamak. Biraz adam olun ya, uretin, uretin.

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Eren İsmail:

Spiker dahil hepsi 1 murat sancak etmez. Çakar ne diyor kamuya hizmet ediyormuş boş adam.

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Hayri :

Aslında birbirlerine girmediler çünkü sancak yuklenince butun kolpacı kadro hoop yelkenleri indirdi adam bunları deliğe sokacaktı ama buyuk bi kakafoni çıkartıp özür mözür işi örttüler çakar haftalık şovunu yine yaptı utanmaz adamlar yine haber oldu

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