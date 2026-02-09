Haberler

Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıcaka çıkış: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı

Güncelleme:
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Rizespor'un iptal edilen golüne ilişkin VAR kararını ve yayıncı kuruluşun geç yayınlamasını eleştirdi. Çakar, "İptal edilen bir golün 5 santimlik ofsaytını golden 10 dakika sonra halka gösteriyorsan ama VAR odasında bunun ofsayt olduğuna 10 saniyede karar veriliyorsa bu işte entrika vardır. Ne malum içeride 10 dakika içinde o 5 santimlik ofsaytın montajlanıp montajlanmadığı" sözleriyle tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • Rizesporlu Ali Sowe'un 60. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
  • Spor yazarı Ahmet Çakar, VAR hakemlerinin ofsayt kararını 10 saniyede verdiğini, ancak yayıncı kuruluşun görüntüyü 10 dakika sonra ekrana getirdiğini belirtti.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Rizesporlu Ali Sowe'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

AHMET ÇAKAR'DAN VAR VE YAYINCI KURULUŞ TEPKİSİ

Spor yazarı Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki köşesinde iptal edilen gole ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Çakar, VAR hakemlerinin pozisyonu çok kısa sürede ofsayt olarak değerlendirmesine karşın, yayıncı kuruluşun görüntüyü yaklaşık 10 dakika sonra ekrana getirmesine dikkat çekti.

"BU İŞTE ENTRİKA VARDIR"

Ahmet Çakar yazısında, "Rizespor'un attığı bir gol var ki VAR hakemleri 10 saniyede ofsayt olduğuna karar verdiler ama yayıncı kuruluş bu 5 santimlik ofsaytı 10 dakika sonra yayınlayabildi" ifadelerini kullandı. Çakar, aynı maçta Osimhen'in attığı golü de "insan üstü" olarak nitelendirdi.

"MONTAJLANIP MONTAJLANMADIĞINI NEREDEN BİLECEĞİZ?"

VAR sistemine yönelik eleştirilerini sürdüren Çakar, "İptal edilen bir golün 5 santimlik ofsaytını golden 10 dakika sonra halka gösteriyorsan ama VAR odasında bunun ofsayt olduğuna 10 saniyede karar veriliyorsa bu işte entrika vardır. Ne malum içeride 10 dakika içinde o 5 santimlik ofsaytın montajlanıp montajlanmadığı" sözleriyle tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
