Ahmet Çakar'dan bomba TFF iddiası: Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi

Türkiye Kupası çeyrek tur eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılan kura çekimiyle birlikte belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşmesi kuraya damga vurdu.

Eşleşmeleri değerlendiren Ahmet Çakar ezeli rakiplerin bilerek eşleştirildiklerini dile getirdi. Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bana kimse masal anlatmasın. Öyle bir kura çekimi yaparım ki Galatasaray'ı Mars takımıyla eşleştiririm. Bunu zamanında Şampiyonlar Ligi kura çekimleri vesilesiyle yaptım. Bu eşleşmeler harbi değil. Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi."

"KİMSEYİ HİÇE SAYAMAZSINIZ"

"Galatasaray'ın iç sahasında oynanan derbi maçına yabancı hakem getirdin. Bunu ilk isteyen taraf Fenerbahçe'ydi. Eşit davranacaksınız, eyyam yapmayacaksınız yabancı hakemi Kupa'daki derbiye yani Kadıköy'e getireceksiniz. TFF, kendi kupasına üvey evlat muamalesi yapmayacak. Daha bunun Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Galatasaray maçları var. Küme düşenler, kümede kalanlar olacak. Onların da canı can. Kimseyi hiçe sayamazsınız" dedi.