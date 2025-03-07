Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı

Ahmet Çakar'dan bomba TFF iddiası: Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda eşleşmesini değerlendirdi. Çakar, ezeli rakiplerin bilerek eşleştirildiğini iddia etti. Çakar, "Bana kimse masal anlatmasın. Öyle bir kura çekimi yaparım ki Galatasaray'ı Mars takımıyla eşleştiririm. Bunu zamanında Şampiyonlar Ligi kura çekimleri vesilesiyle yaptım. Bu eşleşmeler harbi değil" dedi.

Türkiye Kupası çeyrek tur eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılan kura çekimiyle birlikte belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşmesi kuraya damga vurdu.

Eşleşmeleri değerlendiren Ahmet Çakar ezeli rakiplerin bilerek eşleştirildiklerini dile getirdi. Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bana kimse masal anlatmasın. Öyle bir kura çekimi yaparım ki Galatasaray'ı Mars takımıyla eşleştiririm. Bunu zamanında Şampiyonlar Ligi kura çekimleri vesilesiyle yaptım. Bu eşleşmeler harbi değil. Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi."

"KİMSEYİ HİÇE SAYAMAZSINIZ"

"Galatasaray'ın iç sahasında oynanan derbi maçına yabancı hakem getirdin. Bunu ilk isteyen taraf Fenerbahçe'ydi. Eşit davranacaksınız, eyyam yapmayacaksınız yabancı hakemi Kupa'daki derbiye yani Kadıköy'e getireceksiniz. TFF, kendi kupasına üvey evlat muamalesi yapmayacak. Daha bunun Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Galatasaray maçları var. Küme düşenler, kümede kalanlar olacak. Onların da canı can. Kimseyi hiçe sayamazsınız" dedi.

Ahmet Çakar'dan bomba TFF iddiası: Galatasaray ve Fenerbahçe bilerek eşleştirildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Merkez Bankası duyurdu! Enflasyon ve dolar tahminleri değişti
img

Kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
img

Zorlu Holding'den İsrail kararı! KAP açıklaması geldi
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Tüm oyunlar Galatasaray'a karşı yapılıyor. Yabancı hakem tüm Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında sezon sonuna kadar gelmeli. Fenerbahçe algı peşinde ve sinsi planlar var.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Kesinlikle doğrudur, kura çekilirken ben de ilk bunu düşünmüştüm, havuz medyasının ayak oyunlarıdır, ama ne olursa olsun Türkiye kupasının ne bir önemine de bir karşılığı yoktur

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Hakil.. tff ve osmanin tek amaci fenerin gsyi yenmesini saglamak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

GOETHE ÇAKAR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Bakanlığın listesinden bu kez İstanbul'daki lüks restoran çıktı
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.