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Ahmet Çakar canlı yayında Arda Turan'dan özür diledi

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Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile berabere kalan Eyüpspor'u tebrik etti. Çakar, daha önce söylediği sözler nedeniyle Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Arda Turan'dan canlı yayında özür diledi.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Eyüp spor kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan maçta taraflar 2-2 berabere kaldı. Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar Galatasaray ile berabere kalan Eyüpspor'u tebrik ederek, daha önce söylediği sözler nedeniyle Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Arda Turan'dan özür diledi.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor'un performansını değerlendiren Ahmet Çakar Murat Özkaya ve Arda Turan'dan affını istedi.

Canlı yayında özür dileyen Çakar, "Bak Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kardeşim, bak Arda Turan kardeşim... Kendi adıma ve Türk milleti adına bugünkü şerefli mücadeleniz, onurlu direnişiniz, beyefendice mücadelenizden dolayı takdirlerimi sunuyorum. Önce şahsım adına sonra Türk milleti adına sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Ahmet Çakar canlı yayında Arda Turan'dan özür diledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSer_hat:

Sen çok boş bir adammış sın sayın Çakar. Devamlı izliyorum sizi.saydırıp saydırıp özür diliyorsun...

Yorum Beğen47
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

bizim adımıza konuşma. sinek yiyen.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bu adamın içi ile dişi bir dehil. Bu adam ikiyüzlù.

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıAdnan Ates:

türk milletinin adına değil millet ne yaptı boş konustuğun için türk milletindende özür dileyeceksin

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEngin Demir:

sistemi trollediniz hep beraber , millet bastı Gs galibiyetine , senin gibi trolllerde harçluğını aldı iddidan ...

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Deli Ahmet Mayo Giydi Yinede Akillanmadi

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Haber YorumlarıErem:

Senin özürün kabul bile görmemeli

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