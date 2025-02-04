AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Esad kaçar kaçmaz harekete geçmiş! Skandal uydu görüntüleriyle çıktı
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden yanıtladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

beIN Trio ekibi, Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası hakem Kadir Sağlam'ın kararlarını değerlendirdi. Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt olup olmadığı tartışıldı. Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Sallai'nin ofsayt pozisyonunda olduğu ancak topa temas etmediği ve kaleciyi etkilemediği görüşünde birleşti. Bu nedenle Galatasaray'ın golünün temiz olduğu belirtildi.

beIN Trio ekibi, Gaziantep FK- Galatasaray maçı sonrası hakem Kadir Sağlam'ın kararlarını değerlendirdi.

Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, gol kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Coğrafi olarak Ahmed Kutucu topa vurduğu anda Sallai ofsayt pozisyonunda. Pozisyonda ihlal olması için ofsayt olan Sallai'ye topun temas etmesi lazım, top temas etmiyor. Onun dışında kalecinin görüş alanında mı, topu görmesini engelliyor mu, kalecinin görüş açısını Sallai etkilemedi. Son olarak Sallai çok hafif, top kendisine temas etmesin diye toptan kaçıyor. Bir aksiyonda bulunuyor. Bu yaptığı aksiyon kaleciyi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Galatasaray'ın golü temiz, nizami bir gol.

Deniz Çoban : Bahattin Duran güzel izah etti. Kaleciyle Sallai aynı hatta değil. Ufak aksiyondan etkilenecek durum yok. Aklıma ofsayt gelmez. Top Sallai'ye temas etmedi. Gol nizami.

Bülent Yıldırım : Benim açımdan bu golde kalecinin etkilenmesi söz konusu değil. Topa temas olmadığı için gol temiz.

Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden yanıtladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

14 yaşındaki çocuğu ölümle burun buruna getiren hata
img

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
img

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEr Di :

ofsayt ne alaka ya. kalecinin görmesini engelleyen bir durum olursa ofsayt verebilir. Ağlayan cikcikler bunu öğrenin ona göre yorum yapın.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan ayfer:

yahu tereddüt etse ne olur etmese ne olur var diye bişey var yine boşa haber

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

temiz zaten,sizin zihniyetınız,kalbınız kötu,fesat sürüngenler.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Ben sizin boş beleş haberinize her yerde şikeci fener var

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Zaten kaleci de çok üzüldü. Elini sallamasini, atlamasini gorunce. görünce acıdım.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

herşey bir kenara Ey Okan Buruk sen 90 Dakika boyunca şu ahmet kutucuya (gol atmış olsa da ) nasıl tahammül gösterdin. sabrına hayranım valla.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.