Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu'ya Göztepe'nin talip olduğu ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öne sürüldü. Okan Buruk tarafından ilk 11'de pek tercih edilmeyen Kutucu'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı ve beklentileri bir türlü karşılayamayan Ahmed Kutucu hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SEZONA BOMBA GİBİ BAŞLADI

Sezona Eyüpspor formasıyla başlayan ve Süper Lig'de attığı gollerle bir anda gündeme oturan milli futbolcu, devre arasında sarı kırmızılı kulübe transfer olmuştu.

Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

GALATASARAY'DA UMDUĞUNU BULAMADI

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısından itibaren Okan Buruk tarafından ilk 11'de pek tercih edilmeyen milli oyuncuyu Göztepe kadrosuna katmak istiyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Göztepe'nin Ahmed Kutucu için Galatasaray ile temas halinde olduğu ve nabız yokladığı ileri sürüldü. Oynamak istediği bir takıma gitmek isteyen genç forvetin Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edilirken, İzmir temsilcisi de çalışmalarını sürdürüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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