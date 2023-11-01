Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Nassr ve Al-Ettifaq arasında oynanan maçta Al-Nassr, Sadio Mane'nin golüyle 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Maçın ilk yarısının uzatma anlarında Anderson Talisca'nın golünün iptal edilmesine sinirlenen Ronaldo, tribünlere dönerek "Hakemi değiştirin" işaretini yaptı.

Ah Ronaldo ah! Daha önce attığı gollerle şimdi ise dışarıya yaptığı hareketle haber oluyor

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kral Kupası maçında hakem için yaptığı hareketi kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı.

GÜNDEM OLDU

Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda Al-Nassr ile Al-Ettifaq karşı karşıya geldi. Al-Nassr'ın çeyrek finale kaldığı maç sırasında Cristiano Ronaldo'nun verdiği görüntü gündeme oturdu.

TAKIMI ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Al-Nassr uzatmalara giden maçta 107. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti ve Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

RONALDO KENDİNDEN GEÇTİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo ilk yarının uzatma anlarında çılgına döndü. 45+4'te Anderson Talisca'nın attığı gol iptal edilince Portekizli yıldızın hakeme gösterdiği tepki yayına yansıdı.

HAKEMİ DEĞİŞTİRİN İŞARETİ

Cristiano Ronaldo tribünlere dönerek değişiklik işareti yaptı ve hakemi gösterdi. Deneyimli yıldızın bu tepkisi tüm dünyada viral oldu.