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Ronaldo'nun bu hareketi pahalıya patlayabilir! Ünlü markayla anlaşması tehlikede

Spor Haberleri

Al-Nassr'a transfer olarak hayranlarının gözünden düşen Cristiano Ronaldo'nun Adidas tekmelik giydiği görüldü. Başarılı futbolcunun Nike ile uzun yıllardan beri anlaşması olduğu herkesce biliniyor.

Yıllardan beri Nike ile sözleşmesi bulunan Ronaldo, Al Nassr'da oynadığı maçta Adidas'ın tekmeliklerini giydi. Bu durum, Nike ile olan anlaşmasının geleceğini sorgulattı.

ADİDAS TEKMELİĞİ GİYDİ

Celta Vigo'yu 5-0 mağlup eden Al-Nassr'da Ronaldo maçta Adidas X Pro tekmelikler takarak Nike ile olan kontratını tehlikeye attı.

YILLARDIR NIKE İLE ÇALIŞIYOR

Yıldız futbolcu, 2003'ten bu yana Nike ile kontratlı ve Amerikan devi ile 10 yıllık 147 milyon pound değerinde bir anlaşmaya sahip.

Ah be Ronaldo! Bu kez öyle bir şey yaptı ki rakip firmalar birbirine girecek

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Al Nassr Nike Spor Haberler

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