Ronaldo'nun bu hareketi pahalıya patlayabilir! Ünlü markayla anlaşması tehlikede

Al-Nassr'a transfer olarak hayranlarının gözünden düşen Cristiano Ronaldo'nun Adidas tekmelik giydiği görüldü. Başarılı futbolcunun Nike ile uzun yıllardan beri anlaşması olduğu herkesce biliniyor.

Yıllardan beri Nike ile sözleşmesi bulunan Ronaldo, Al Nassr'da oynadığı maçta Adidas'ın tekmeliklerini giydi. Bu durum, Nike ile olan anlaşmasının geleceğini sorgulattı.

ADİDAS TEKMELİĞİ GİYDİ

Celta Vigo'yu 5-0 mağlup eden Al-Nassr'da Ronaldo maçta Adidas X Pro tekmelikler takarak Nike ile olan kontratını tehlikeye attı.

YILLARDIR NIKE İLE ÇALIŞIYOR

Yıldız futbolcu, 2003'ten bu yana Nike ile kontratlı ve Amerikan devi ile 10 yıllık 147 milyon pound değerinde bir anlaşmaya sahip.