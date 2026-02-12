Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero, Lionel Messi ile çekilen ve yıllar önce gündem olan yatak odası fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu. Agüero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek başına uyumaktan korkuyordu, beni yanına çağırdı. Sonra da bütün gece uyumadık" dedi.
"BENİ YANINA ÇAĞIRDI"
Agüero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek başına uyumaktan korkuyordu, beni yanına çağırdı. Sonra da bütün gece uyumadık." ifadelerini kullandı. İki futbolcunun o dönemde milli takım kampında birlikte vakit geçirdiği biliniyor.
FOTOĞRAF YENİDEN GÜNDEMDE
Daha önce sosyal medyada yayılan ve Messi ile Agüero'nun aynı odada çekildiği kareler, bu açıklamanın ardından yeniden gündeme geldi. İkili arasındaki yakın dostluk, futbol kamuoyunda sık sık konuşuluyor.