Haberler

Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero, Lionel Messi ile çekilen ve yıllar önce gündem olan yatak odası fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu. Agüero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek başına uyumaktan korkuyordu, beni yanına çağırdı. Sonra da bütün gece uyumadık" dedi.

  • Sergio Agüero, Lionel Messi'nin tek başına uyumaktan korktuğu için kendisini yanına çağırdığını ve bütün gece uyumadıklarını söyledi.
  • Sergio Agüero'nun açıklaması, Messi ile yıllar önce çekilen yatak odası fotoğrafının sosyal medyada yeniden gündeme gelmesine yol açtı.
  • Lionel Messi ve Sergio Agüero'nun milli takım kampında birlikte vakit geçirdiği biliniyor.

Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero, Lionel Messi ile yıllar önce çekilen ve gündem olan yatak odası fotoğrafı hakkında konuştu. Agüero'nun sözleri sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

"BENİ YANINA ÇAĞIRDI"

Agüero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek başına uyumaktan korkuyordu, beni yanına çağırdı. Sonra da bütün gece uyumadık." ifadelerini kullandı. İki futbolcunun o dönemde milli takım kampında birlikte vakit geçirdiği biliniyor.

Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

FOTOĞRAF YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce sosyal medyada yayılan ve Messi ile Agüero'nun aynı odada çekildiği kareler, bu açıklamanın ardından yeniden gündeme geldi. İkili arasındaki yakın dostluk, futbol kamuoyunda sık sık konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısem sem:

oha ne demek bütün gece uyumadık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı