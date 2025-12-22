Kayaklı koşu sporcularının 'kar beklentisi'

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kayaklı koşu takımındaki sporcular, kar yağışı olmaması sebebiyle tekerlekli kayaklarla asfalt yollarda antrenman yapıyor.

Kışların çetin geçtiği ve kar yağışının yoğun olduğu Ağrı'da, aralık ayının sonlarına yaklaşılmasına karşın ovaya kar yağmaması nedeniyle kayaklı koşu altyapı sporcuları, formlarını korumak için çalışmalarına asfalt yollarda devam ediyor.

Antrenörleri Erhan Dursun, Hamza Dursun, Akif Demirkaya, Zozan Malkaç ve Hicran Yılmaz koordinesinde, ovadaki inişli çıkışlı yollarda çalışan sporcular, kar yağışını "dört gözle" bekliyor.

"Ovaya hiç kar yağmadı"

Antrenör Erhan Dursun, AA muhabirine, "yaz kış demeden" sporculara en iyi eğitimi vermek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Altyapıda 70 sporcuyu geleceğe hazırladıklarını belirten Dursun, "Altyapıda çok iyiyiz. 1-2 yıl sonra hem kız hem erkek sporcularımız yine milli takımın ve ülkenin en iyi sporcuları olacaktır. Ağrı'nın rakımı, dünyada kayaklı koşu branşına en uygun olan yerdir. 1650 rakımda antrenman yapıyoruz, ideal bir rakım." diye konuştu.

Geçmiş yıllardaki yoğun kar yağışlarını hatırlatan Dursun, şöyle devam etti:

"20-25 yıl önce bu yollarda at kızakları karda iz yapardı köylere kadar gidip antrenman yapardık. İki metre kar yağardı, imkanda yoktu ki karı ezelim. Genelde yollarda antrenman yapardık. Bizim çocukların şimdi karın üstünde olması lazımdı. Rakip sporcularımızın olduğu Bolu, Rize, Sarıkamış'ta 15-20 gündür karın üzerinde antrenman yapıyorlar. Onlar bizden çok avantajlı. Biz de karın yağmasını bekliyoruz. Karşımızda Aladağlar'da kar var. Orada çok iyi uluslararası pistler yapılabilir."

Dursun, altyapı sporcularının çok iyi olduğunu ve geçmişteki başarıları yeniden yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.

Antrenör Demirkaya ise 3-4 yıldır karın geç yağdığını, bu durumun sporcuları olumsuz etkilediğini ve karın yağmasını beklediklerini ifade etti.

Sporculardan Zeynep Sahra Kayan da "3 yıldır kayaklı koşu takımındayım. Bu sporu çok seviyorum. Türkiye Şampiyonası'na kadar gittim. Hedefim kayağı bırakmamak ve başarılı olmak." dedi.

Dilan Aslan da dayısı ve dedesini örnek alarak kayağa başladığını anlattı.