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Ağrı Valisi, Türkiye Şampiyonu Halit Durak'ı Kabul Etti

Ağrı Valisi, Türkiye Şampiyonu Halit Durak'ı Kabul Etti
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, bedensel engelliler tekerlekli sandalye kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Halit Durak'ı makamında kabul ederek başarısını kutladı ve destek verenleri takdir etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Vücut Geliştirme, Fitness Türkiye Şampiyonası'nda bedensel engelliler tekerlekli sandalye kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak'ı makamında kabul etti.

Vali Mustafa Koç, Halit Durak'ı ve antrenörü Çetin Demir'i tebrik ederek, bu başarının Ağrı'ya önemli bir gurur yaşattığını belirtti. Dünya Şampiyonası'nda da Durak'a başarılar dileyen Vali Koç, "Halit gibi azimli sporcularımızın varlığı, gençlerimize örnek oluyor. Onun başarısı, engellerin aşılabileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz ise, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'a kulübe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Yılmaz, "Sayın Valimizin sporcularımıza gösterdiği ilgi, onları daha da motive ediyor. Bu destekle, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Vali Koç, görüşmede Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'ye de sporun gelişimi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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