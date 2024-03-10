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Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu Okullar Sporları Floor Curling Grup Müsabakalarında Birinci Oldu

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Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirilen müsabakalarda Ağrı'yı temsil eden Merkez 100. Yıl Ortaokulu, her iki kategoride de rakiplerini yenerek grup lideri oldu. Bu başarıyla yıldızlar kız ve erkek kategorilerinde Çanakkale'de 22-24 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Okullar Sporları Floor Curling Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu'nun başarıları sadece Floor Curling ile sınırlı kalmadı. Okulun Okullar Sporları Küçükler Karma Satranç Takımı da 12 maçın hepsini kazanarak il birincisi oldu. Okul, bu başarısıyla 2-6 Nisan 2024 tarihlerinde Van'da düzenlenecek olan bölge grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada Merkez 100. Yıl Ortaokulu'nun elde ettiği bu başarıdan dolayı okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Müsabakalarda her iki kategoride de Türkiye şampiyonu olmalarını dileyen Kökrek, "Sporcularımıza güveniyoruz. Çanakkale'de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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