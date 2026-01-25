Haberler

Ağrı'da Muay Thai Rüzgarı Esti

Ağrı'da Muay Thai Rüzgarı Esti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı. 14 ilden yaklaşık 170 sporcunun katıldığı organizasyon, Türkiye Şampiyonası vizesi için nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Ağrı'da düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, nefes kesen final mücadeleleriyle tamamlandı. 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda, bölgenin en yetenekli sporcuları Türkiye Şampiyonası vizesi alabilmek için ringe çıktı.

14 İlden Yoğun Katılım

Zorlu kış şartlarına rağmen sporun birleştirici gücü Ağrı'da kendini gösterdi. Şampiyonaya Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilden yaklaşık 170 sporcu katıldı. Antrenörler, hakemler ve idarecilerle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir kafileyi ağırlayan Ağrı, dört gün boyunca birbirinden çekişmeli maçlara ev sahipliği yaptı.

Şampiyonların Hedefi Türkiye Finalleri

Kendi sıkletlerinde altın madalya kazanan sporcular, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda bölgelerini temsil etme hakkı kazandı.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Final müsabakaları sonunda gerçekleştirilen madalya töreninde dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Muay Thai İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Fair-play ruhunun ön planda olduğu organizasyon, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler