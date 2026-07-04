Ağrı'da Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı yaşanıyor

Ağrı'da devam eden Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'na katılan sporcular zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci günü, TRT Park'ta devam etti.

Şampiyonaya Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorlu, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'dan 121 sporcu katıldı.

Sporcular, etap yarışlarında yüksek ve zorlu parkurlarda mücadele verdi. Yarışmanın sonuna doğru sağanak yağış etkili oldu.

Enduronun yanı sıra ATV sporcuları da parkurda yarıştı. Organizasyona yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sporcuları alkışlayarak destek verdi.

Vali Önder Bozkurt ile eşi Betül Bozkurt, yarışmacılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporcuların organizasyondan çok memnun olduklarını ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

"Yarın Diyadin Kanyonu rotası üzerinden Tendürek Dağı ve akabinde Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu bölgede bitiş çizgisiyle yarışmamızı bitireceğiz. Hem bu akşam hem de yarın Hatay Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği Antakya Medeniyetler Korosu, il merkezi ve Doğubayazıt'ta vatandaşlarımıza konser verecek."

Bozkurt, yarışmanın Ağrı'nın sahip olduğu tarihi, kültürel mirasın ve eşsiz coğrafyanın tanıtımı için önemli olduğunu anlattı.

"Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında çok önemli çalışmalar içerisindeyiz"

Şampiyonanın Türkiye'de en yüksek irtifada yapılan enduro yarışması olduğunu ve 120 kilometrelik parkuruyla önemli bir değer oluşturduğunu anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Son dönemde gittikçe güçlenen Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Bu kapsamda sadece güvenlik değil, spor ve turizm etkinlikleri anlamında da çok önemli faaliyetler içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında bu organizasyon bunun en önemli sac ayaklarından biridir. Huzurun olduğu şehirlerde ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapılır. Önemli sayıda turist ilimize gelir. Ağrı ilimizin ulusal ve uluslararası anlamda önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağına gönülden inanıyoruz."

Programa, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve vatandaşlar katıldı.