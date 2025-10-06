Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kulübü, Kadınlar 2. Ligi'ne Katılmama Kararı Aldı

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde yeni sezon öncesinde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle lige katılmama kararı aldı.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi, uzun süredir devam eden finansal sorunlar ve yeterli desteğin sağlanamaması nedeniyle zor bir karar alarak, yeni sezonda ligde yer almayacaklarını duyurdu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, yaptığı açıklamada, yıllardır gençleri spora kazandırmak ve kenti başarıyla temsil etmek için büyük bir emek verdiklerini söyledi.

Alp, "Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü olarak yıllardır gençlerimize sporun güzelliklerini aşılamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve ilimizi sportif başarılarla temsil etmek için büyük bir çaba gösterdik. Ancak tüm gayretimize rağmen yeterli maddi destek bulmakta zorlandık. Takımın varlığını sürdürebilmesi için çeşitli görüşmeler yaptık fakat iş insanlarımızdan beklediğimiz desteği alamadık. Ağrı, bu takımı maalesef yeterince sahiplenemedi. Bu durum bizi derinden üzdü." dedi.

Oyuncuların büyük bir özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Alp, "Futbolcularımız zor şartlara rağmen formalarını terletti, şehrimizi en iyi şekilde temsil etti. Ancak spor, sadece sahada olmaz; arkasındaki destekle ayakta kalır. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra önemli olan, Ağrı'daki gençlerin spordan kopmaması. Onların geleceği için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - AĞRI