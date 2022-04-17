Ağlayarak kenara gelmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre can sıktı
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Fenerbahçe, Göztepe maçında sakatlanarak oyun alanını gözyaşları içinde terk eden Pelkas ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, "Dimitris Pelkas'ın çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı. Yunan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde mücadelenin 30. dakikasında sakatlanan ve ağlayarak kenara gelen Pelkas'ın da son durumu belli oldu.
3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'den Pelkas'ın son durumu için yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi. Yunan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.