Afyonspor'un yeni sezon hedeflerini kulüp başkanı açıkladı - Haberler

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Afyonspor'un yeni sezon hedeflerini kulüp başkanı açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor'un yeni sezon hedeflerini kulüp başkanı açıkladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da, Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş yeni sezonda öncelikli hedeflerinin mali disiplini sağlayıp şirketleşme yolunda önemli adımlar atacaklarını kaydederek, aynı zamanda takıma eksikliği görülen mevkilerde 7 futbolcu takviyesi daha yapacaklarını ifade etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da, Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş yeni sezonda öncelikli hedeflerinin mali disiplini sağlayıp şirketleşme yolunda önemli adımlar atacaklarını kaydederek, aynı zamanda takıma eksikliği görülen mevkilerde 7 futbolcu takviyesi daha yapacaklarını ifade etti.

Başkan Karakuş, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Kulübün mali yapısı ve transfer konusuna değinen Başkan Karakuş, "Mayıs ayından itibaren yeni sezonun planlaması içindeydik, önümüzde yaklaşık 2 ayımız var, 28 Ağustos'ta ilk maçımız var. O güne kadar da teknik heyetimizin belirlediği programda oyuncularımız antrenmanlarına devam edecek. Zaferin şehrine zaferler yakışır, inşallah zaferlerle dolu bir yıl olur. Bu şöyle bir ekstra planlamamız var, mali disiplini bozmadan hamlelerimiz olacak. Önceliğimiz kulüp mali disiplin. Yani Afyonspor'u borçsuz hale getirene kadar, gece gündüz çalışacağız. Sonra da şirketleşme adımını atacağız, 2023 yılında da inşallah A.Ş. olarak bu şehrin takımı yoluna devam edecek.

Kombinelerimiz inşallah yakında basılacak, 5 bin adet kombine basacağız. Hedefimiz 10 bin adet kombine satmak, bu konuda da tüm kamuoyunu, tüm hemşehrilerimizi, tüm sporseverlerimizi, Afyon için ölürüz diyenleri göreve davet ediyoruz, bir kombine almaktan çekinmemelerini rica ediyoruz." Takıma 7-8 oyuncu takviyesi olacak inşallah, 10 günlük bir deneme kampımız olacak. 3-4 gün içinde de yeni transferlerimizi açıklarız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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