Afyonspor, Somaspor'dan Ali Mert Aydın'ı transfer etti
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TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor, defans oyuncusu Ali Mert Aydın'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreniyle Aydın, mor beyazlı formaya bağlandı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Somaspor'dan defans oyuncusu Ali Mert Aydın'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreni ile Ali Mert Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Somaspor'da defans mevkiinde oynayan Ali Mert Aydın kendisini mor beyazlı formaya bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Ali Mert Aydın'ın önümüzdeki günlerde takımla antrenmanlara çıkacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor