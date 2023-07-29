Afyonspor, Somaspor'dan Ali Mert Aydın'ı transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Somaspor'dan defans oyuncusu Ali Mert Aydın'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreni ile Ali Mert Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Somaspor'da defans mevkiinde oynayan Ali Mert Aydın kendisini mor beyazlı formaya bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Ali Mert Aydın'ın önümüzdeki günlerde takımla antrenmanlara çıkacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR