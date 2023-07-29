Üye Girişi
Haberler

Afyonspor, Somaspor'dan Ali Mert Aydın'ı transfer etti

Spor Haberleri

TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor, defans oyuncusu Ali Mert Aydın'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreniyle Aydın, mor beyazlı formaya bağlandı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Somaspor'dan defans oyuncusu Ali Mert Aydın'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreni ile Ali Mert Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Somaspor'da defans mevkiinde oynayan Ali Mert Aydın kendisini mor beyazlı formaya bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Ali Mert Aydın'ın önümüzdeki günlerde takımla antrenmanlara çıkacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mert Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title