Afyonspor, Muş 1984 Muşspor'a mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Afyonspor, sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor'a 3-1 mağlup oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Muş 1984 Muşspor ile karşı karşıya geldi. Zafer Stadyumu'nda oynanan maçta Afyonspor, 15'inci dakikada Tolga Yakut ile golü bularak öne geçti. Mücadelenin 23 ve 27'nci dakikalarda ise Furkan Gedik'in golleri ile Muş 1984 Muşspor öne geçti. 68'inci dakikada ise Mahsun Çapkan ile bir gol daha bulan Muş 1984 Muşspor maçı 3-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü eleme turuna yükseldi. Afyonspor ise bu mağlubiyetin ardından kupaya veda etti.