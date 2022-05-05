Afyonspor, Çorum FK hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

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Afyonspor, Çorum FK hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, Çorum FK hazırlıklarını sürdürüyor

Afyonspor hafta sonu ligin son maçında karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Afyonspor hafta sonu ligin son maçında karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Mor beyazlı ekip Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenman Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde yapıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan çift kale maçla devam etti. Afyonspor, hafta sonu aynı puana sahip Çorum FK'ya konuk olacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çorum Belediyespor, Güneş, Spor, Haberler

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