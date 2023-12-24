Afyonspor, Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti
TFF 2. Lig 1. devre kapanış maçında Afyonspor, evinde ağırladığı Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti. Mustafa Erkasap'ın golüyle galip gelen Afyonspor, üç puanın sahibi oldu.
TFF 2. Lig 1. devre kapanış maçında Afyonspor evinde ağırladığı Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Mücahit Adem Çelebi, Ali Gün
Afyonspor: Boran Güngör, Mustafa Erkasap, Anıl Gözütok, Burak Topçu (Koray Zorlu dk. 77), Muhammet Mustafa Özbay (Batuhan Çakır dk. 89), Samet Semiz, Emre Dayan, Bartu Göçmen, Tanju Çolak, İrfan Köse (Yunus Mertoğlu dk. 89), Muhammet Emin Sarıgül (Osman Yavuz dk. 77)
Adıyaman FK: Melik Ağa, Yusuf Akın (Cumhur Yılmaztürk dk. 24), İbrahim Mirza Aral, Berkay Sefa Kara (Emirhan Çalışkan dk. 46, Ahmet Sezer dk.62), Vedat Yeşilkaya, Ercan Şirin, Nihat Koç, Burak Gürler (Cenk Çalışkan dk. 84), Hüseyin Çakmak, Mansur Çalar (Alpay Eroğlu dk. 46), Nezir Özer
Gol: Mustafa Erkasap (dk. 56) (Afyonspor)
Sarı kartlar: İrfan Köse, Muhammet Emin Sarıgül, Yunus Mertoğlu (Afyonspor), Vedat Yeşilkaya, Hüseyin Çakmak, Cumhur Yılmaztürk, Nihat Koç (Adıyaman FK) - AFYONKARAHİSAR