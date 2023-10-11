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Afyonspor Adana 1954 FK'yı uzatmada yendi

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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Afyonspor, Adana 1954 FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Afyonspor evinde Adana 1954 FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Adem Cinek, Zafer Gayretli, İsmail Ertunç

Afyonspor: Ramazan Evren Üstündağ, Ali Mert Aydın, Batuhan Çakır, Serdar Güncü, Eray Akar, Savaş Yorulmaz, Mustafa Erkasap (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 46), Kerem Kaya, Emre Dayan (Anıl Gözütok dk. 46), Bartu Göçmen, Muhammet Enes Erdem

Adana 1954 FK: Miraç Fatih Değirmenci, Berkin Taşkın, Mehmet Sefa Etöz, Ezdin Uçar, Osman Şahin, Berkay Çakır, Berkehan Biçer, Muhammd Leyis Alzın, Harun Atalay, Fatih Özkan, İbrahim Koca

Goller: Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 53), Anıl Gözütok (dk. 90+1) (Afyonspor), Muhammed Leyis Alzın (dk. 37) (Adana 1954 FK)

Sarı kartlar: Mustafa Erkasap, Bartu Göçmen (Afyonspor), Fatih Özkan (Adana 1954 FK) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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