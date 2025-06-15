Afyonkarahisarlı İsmail Mertkollu, U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi İsmail Mertkollu, Üsküp'te düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kilogram serbest stil kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.
Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi İsmail Mertkollu, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kilogram serbest stil kategorisinde bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Milli sporcu Mertkollu; Moldovalı, İsveçli, Ermeni ve Azerbaycanlı rakiplerini mağlup ederek hem Afyonkarahisar'ı hem de ülkeyi gururlandırdı. Afyonkarahisar İl Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Başarı yolculuğunda en büyük destekçileri olan ailesini, Afyonkarahisar THOM antrenörlerini, Milli Takım antrenörlerini ve emeği geçen tüm öğretmen ile idarecileri tebrik ediyor, öğrencimize başarılarla dolu bir spor kariyeri diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR