Afyonkarahisarlı Genç Tenisçi Ela Naz Kaya, Kocaeli Turnuvasında Birinci Oldu

Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlediği 12 yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, 4-7 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç tenis yetenekleri mücadele etti. Afyonkarahisar'ı temsil eden genç sporcu Ela Naz Kaya, gösterdiği üstün performansla turnuvadan büyük bir başarıyla ayrıldı. Kaya, 3 gurupta da birinci oldu. Turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Ela Naz Kaya, Afyonkarahisarlı tenis tutkunlarını gururlandırdı. Guruplar arasındaki zorlu mücadelede rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaşan genç sporcu, büyük bir hırs ve azimle mücadele etti. Sahada gösterdiği yetenek ve kararlılık, onu turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Ela Naz Kaya'nın Kocaeli'deki turnuvada gösterdiği başarı, onun gelecekte daha da parlak bir kariyere sahip olabileceğini göstermektedir. Bu sebeple, Ela Naz Kaya'yı ve onun başarısında emeği geçen ailesi ve antrenörü Orhan Küçük'ü tebrik ediyor, gelecekteki başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR