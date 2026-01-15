Yüzmede kış kupası ve milli takım seçmeleri başladı

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2026 yılı ilk yarışması olan Türkiye Kulüpler Atlama Şampiyonası kış kupası ve milli takım seçmeleri başlarken, turnuvada Afyonkarahisar'da temsil edilecek.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla düzenlenecek ve bugün başlayan şampiyonada Afyonkarahisar'ı sporcular Eylül Gaznevi, Muhammed Yusuf Yavuz, Alanur Akdeniz, Seçil Oskay, İkranur Akdeniz ve Talha Deniz Akdeniz temsil edecek.

6 sporcu ile katılım sağlayan Keskinler Gençlik ve Spor Kulüp İzmir'de yapılacak organizasyonda Afyonkarahisar'la birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon ve gibi şehirlerden gelen sporcular, farklı yaş grupları ve disiplinlerde Türkiye derecesi ve milli takım seçmeleri için yarışacak.

Afyonkarahisar'ı temsil eden Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1M ve 3M Tramplen ve kule branşlarında yarışacak. - AFYONKARAHİSAR