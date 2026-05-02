Afyonkarahisarlı güreşçiler Kars'ta madalya yağmuru

Kars'ta düzenlen U15 Türkiye Güreş Şampiyonasına katılan Afyonkarahisar'lı sporcular yarışmada çok sayıda madalya kazandı.

Kars'ta gerçekleştirilen yarışmada farklı kilogram kategorilerinde Afyonkarahisarlı sporculardan Sebahat Işıkçı, Abdullah Sarı Türkiye şampiyonu olurken, Ravza Sivrikaya Türkiye İkincisi, Elvan Ebrar Gökbulut, Ecrin Dudu Gümüş, Batuhan Bozdoğan, Türkiye üçüncüsü olurken, Abdullah Sarı isimli sporcu ise 'En Centilmen Sporcu' ödülü aldı.

Yarışmanın ardından Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Bulgaristan'da düzenlenecek U-15 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımız Abdullah Sarı ve Sebahat Işıkçı başta olmak üzere, milli takıma seçilen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor; uluslararası arenada başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

