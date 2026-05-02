Afyonkarahisarlı güreşçiler Kars'ta madalya yağmuru

Kars'taki U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular iki şampiyonluk, bir ikincilik ve üç üçüncülük kazandı; Abdullah Sarı ve Sebahat Işıkçı Avrupa Şampiyonası için milli takıma seçildi.

Kars'ta düzenlen U15 Türkiye Güreş Şampiyonasına katılan Afyonkarahisar'lı sporcular yarışmada çok sayıda madalya kazandı.

Kars'ta gerçekleştirilen yarışmada farklı kilogram kategorilerinde Afyonkarahisarlı sporculardan Sebahat Işıkçı, Abdullah Sarı Türkiye şampiyonu olurken, Ravza Sivrikaya Türkiye İkincisi, Elvan Ebrar Gökbulut, Ecrin Dudu Gümüş, Batuhan Bozdoğan, Türkiye üçüncüsü olurken, Abdullah Sarı isimli sporcu ise 'En Centilmen Sporcu' ödülü aldı.

Yarışmanın ardından Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Bulgaristan'da düzenlenecek U-15 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımız Abdullah Sarı ve Sebahat Işıkçı başta olmak üzere, milli takıma seçilen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor; uluslararası arenada başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
500

Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor