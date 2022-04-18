Afyonkarahisar'lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Haberler

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Afyonkarahisar'lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Edirne'de Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli takım seçmelerinde Afyonkarahisarlı sporcu Recep Hazar Kirez 100 metre serbest yüzme branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli takım seçmelerinde Afyonkarahisarlı sporcu Recep Hazar Kirez 100 metre serbest yüzme branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

Dereceye giren Kirez, Türkiye'yi çok uluslu şampiyona olan Comen Cup'ta ve Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmeye hak kazandı. Daha önce de Gaziantep'te düzenlenen Milli Takım Seçme Yarışlarında şampiyon olan Afyonkarahisarlı sporcu Kirez, Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazanmıştı. Bununla birlikte toplamda 3 uluslar yarışta ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Kirez, büyük bir başarıya imza attı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'lı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yıldız Genç, Milli Takım, Türkiye, Edirne, Spor, Haberler

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