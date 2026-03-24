Afyonkarahisar'da Okul Sporları çerçevesinde gerçekleştirilen 'Yıldızlar Basketbol Yarı Final Müsabakaları' başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yürüttüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan Yıldızlar Basketbol Yarı Final Müsabakaları, düzenlenen teknik toplantı ve açılış seremonisinin ardından start aldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Konya, İstanbul ve Manisa illerinden toplam 15 takım katılım sağladığı belirtildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar final müsabakalarına katılma hakkı elde edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı