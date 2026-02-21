Haberler

'Okul Sporları Yıldızlar Atletizm Müsabakaları' sona erdi

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Atletizm Müsabakaları büyük bir heyecanla sona erdi. Ortaokullardan birçok öğrencinin katıldığı organizasyonda sporcular, farklı branşlarda kıyasıya mücadele etti.

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Atletizm Müsabakaları büyük bir heyecan ve yoğun katılımla tamamlandı.

İl genelinden birçok ortaokulun katılım sağladığı organizasyonda genç sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda atletizmin farklı branşlarında yarışmalar yapıldı. Cirit atma ve gülle atma branşlarında sporcular güç, teknik ve denge becerilerini sergilerken, yüksek atlama yarışlarında barı geçmek için verilen mücadele izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
