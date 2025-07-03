Afyonkarahisar'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Afyonkarahisar'da Yaz Spor Okulları Açıldı
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış seremonisi Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Programda, çocukların sporla tanıştırılması ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi amaçlandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen ve çok sayıda spor branşının er aldığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen program, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış yürüyüşüyle başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, yaz spor okullarına yoğun başvuru olduğunu belirterek gösterilen ilgiden dolayı sporculara ve velilere teşekkür etti.

Sporun çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Aslan, "Fiziksel aktivite; sağlık, disiplin, sosyal ilişkiler ve karakter gelişimi açısından büyük önem taşır. Aynı zamanda takım çalışması, liderlik becerileri ve fair-play ruhunu da geliştirir. Yaz spor okullarımızın temel amacı, çocuklarımızı sporla tanıştırarak sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmektir" dedi.

Konuşmaların ardından farklı spor branşlarının tanıtımı yapıldı. Çocuklar ve gençler, çeşitli branşları yakından tanıma fırsatı buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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