Afyonkarahisar'da Voleybol Genç Erkekler Play Off müsabakaları sona erdi - Haberler

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Afyonkarahisar'da Voleybol Genç Erkekler Play Off müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'da Voleybol Genç Erkekler Play Off müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Voleybol Genç Erkekler Play-Off müsabakaları sona erdi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Voleybol Genç Erkekler Play-Off müsabakaları sona erdi.

Kent merkezi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda başarılı takımlar bir üst tura çıktı. 28-30 Nisan tarihleri arasında oynanan müsabakalara; Altekma SK, Tofaş SK, Spor Toto SK, TED Koleji SK, Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor katıldı. Karşılaşmalar neticesinde, Ankara TED Koleji SK, İstanbul Fenerbahçe SK, İzmir Altekma SK ve Ankara Spor Toto SK gruptan çıkmayı başardı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Veysel Eroğlu, Karahisar, Play Off, voleybol, Spor, Haberler

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