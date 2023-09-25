Afyonkarahisar'da Rahvan At Yarışları Heyecanı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde düzenlenen Rahvan At Yarışları büyük bir çekişme ve coşkuyla gerçekleşti. Yarışlara şehir dışından ve il dışından yoğun katılım oldu. Yarışlar Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu gözetiminde yapıldı ve kazananlar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Rahvan At Yarışları' büyük çekişme ile geçti.

Dazkırı ilçesinde ata spor at yarışları büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti. Şehir dışından çok sayıda sporcunun katıldığı yarışlara il dışından da yoğun katılım sağlandı. Yarışlar Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu gözetiminde ve federasyonun tayin ettiği deneyimli hakemler tarafından yönetildi. Yarışlarda zaman zaman tansiyon yükselmesine karşın ilgi yoğun oldu. 10 kategoride yapılan yarışlar sonrası 10 jokey atları ile liderliği göğüslerken, kazananlar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Etkinliğe Kaymakam Zeliha Uz, Belediye Başkan İsmail Taylan ve protokol üyeleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR