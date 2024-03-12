Afyonkarahisar'da Midi Kız Voleybol İl Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Midi Kız Voleybol İl Müsabakaları, Mustafa Abi Spor Salonunda tamamlandı. Turnuvaya katılan takımlar çekişmeli ve heyecanlı maçlar sonucunda sıralamayı belirledi.

Turnuvanın sonunda birinciliği Akal, ikinciliği Kurşun Sk, üçüncülüğü ise Gençlik Sk kazandı. Akal'ın B takımı ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren takımları tebrik ederek, tüm sporculara göstermiş oldukları performanstan dolayı teşekkür etti. Kasapoğlu, voleybolun Afyonkarahisar'da her geçen gün daha da popüler hale geldiğini ve bu tür turnuvaların ildeki voleybol seviyesini yükseltmeye katkıda bulunduğunu söyledi. - AFYONKARAHİSAR