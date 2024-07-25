Afyonkarahisar'da İzinsiz Silah Satışı ve Tamiri Yapan Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı
Afyonkarahisar'da izinsiz silah satışı ve tamiri yapan bir şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere köyünde yapılan izinsiz silah tamiri ve satışıyla ilgili bir çalışma başlattı. Yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 11 silah kabzası ve 2 fişek ele geçirildi. Şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da izinsiz silah satışı ve tamiri yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere köyünde izinsiz silah tamiri ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 11 silah kabzası ve 2 fişek ele geçirdi.
Şüpheli A.G'ye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 1520 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.İ'yi Sinanpaşa ilçesinin Tınaztepe beldesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A'yı Bolvadin ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.