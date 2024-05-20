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Afyonkarahisar'da Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası Heyecanı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Amirliği, finalde Döğer Beldesi takımını penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası coşkuyla gerçekleştirildi.

İhsaniye Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası, Döğer Beldesi Memeç kayalıkları mevkiinde büyük bir heyecanla gerçekleşti. Turnuvaya İhsaniye Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Döğer Beldesi takımları katılım sağladı. Turnuvanın finalinde büyük bir çekişme yaşandı. İlçe Emniyet Amirliği, Döğer Beldesi takımını penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası kupasını kazanmayı başardı. Maç sonrası düzenlenen törende Kaymakam İsmail Bildirici, turnuvaya katılan tüm takımları ve şampiyon olan İlçe Emniyet Amirliği takımını tebrik etti. Bildirici, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal ve sportif hayatına katkı sağladığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İhsaniye Futbol Döğer Spor Güncel Haberler

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