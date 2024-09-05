Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festival kapsamında Sena Şener ile Ceylan Ertem sevilen şarkılarını seslendirdi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Festival kapsamında Sena Şener ile Ceylan Ertem sevilen şarkılarını seslendirdi.