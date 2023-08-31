Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası Başlıyor

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Nedim Akülke, D-Smart ekranlarında yayınlanan "Haftanın Konuğu" programında Berke Kosova'nın sorularını yanıtladı.

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı 'Dünya Motokros Şampiyonası' 2-3 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun başlamasına kısa bir süre kala Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, D-Smart ekranlarında yayınlanan 'Haftanın Konuğu' programına konuk oldu. Afyonkarahisar'ın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda çok başarılı olduğunu belirten Vali Yiğitbaşı, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen spor organizasyonları bu kadar kısıtlıyken, Cumhurbaşkanlığının desteğiyle şehrimizin ev sahipliğinde gerçekletirilen bu organizasyon bizleri çok gururlandırıyor. Şehrimiz turizm ve spor anlamında çok iddialı olduğumuzu her zaman anlatıyoruz. Afyonkarahisar büyük bir şehir olmasa da, termal turizmin beşiği olarak uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmakta usta bir şehir olduğumuzu belirtmek isterim. Günümüz insanlara ulaşmak için çok özgün tarafları ortaya çıkarmanızı gerektiriyor. Türkiye'deki 3 gastronomi şehrinden bir tanesiyiz. 'En iyi altyapı, en iyi padok ve en iyi tanıtım yapan ülke' ödüllerini aldık" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK OLARAK 6 MİLYON LİRAYA EŞ DEĞER BİR TANITIM YAPMIŞ OLUYORUZ"

Dünya Motokros Şampiyonası'nın ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağladığını aktran Vali Yiğitbaşı, "Tanıtım değeri çok önemli. 'Motofest' sadece bir spor organizasyonu değil. 2 ve 3 Eylül tarihlerinde yarışlarımız olacak. Diğer günler ise gençlik günleri olacak. Bu etkinlikler sayesinde 3 buçuk milyar izleyiciye ulaşabiliyoruz. Yaklaşık olarak 6 milyon liraya eş değer bir tanıtım yapmış oluyoruz. Destek veren tüm kuruluşlarımızla birlikte böyle organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

35 ülkeden 400 motokrosçunun yarışacağı ve bu yıl Türkiye'den 1 kadın ve 6 erkek sporcunun yer alacağı şampiyona, cumartesi ve pazar günü saat 09.00'dan itibaren D-Smart 77. Kanal (Spor Smart) ve D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.