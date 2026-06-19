Bocce Müsabakaları ve ANALİG seçmeleri tamamlandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Bocce 2. Küme Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Bocce Takım Seçmeleri Kocatepe Spor Kompleksinde sona erdi. Yıldız erkeklerde Erenler Ömer Sayar Ortaokulu birinci, Karaaslan Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız kızlarda ise Erenler Ömer Sayar Ortaokulu birinci, Karaaslan Ortaokulu ikinci, Mevlana Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı.
Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bocce 2. Küme Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Bocce Takım Seçmeleri Kocatepe Spor Kompleksinde tamamlandı.
2. Küme müsabakaları neticesinde Yıldız erkeklerde Erenler Ömer Sayar Ortaokulu birinci, Karaaslan Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız kızlarda Erenler Ömer Sayar Ortaokulu birinci, Karaaslan Ortaokulu ikinci, Mevlana Ortaokulu ise üçüncü oldu. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı