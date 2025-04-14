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Afyonkarahisar'da Atletizm Analig İl Seçmeleri Tamamlandı

Afyonkarahisar'da Atletizm Analig İl Seçmeleri Tamamlandı
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atletizm Analig İl Seçmeleri, Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarındaki sporcuların katıldığı müsabakalarda dereceye girenlere madalya ve kupa verildi. İl Müdürü Kasapoğlu, atletizmin gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atletizm Analig İl Seçmeleri, Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Gerçekleştirilen müsabakalarda, farklı yaş gruplarındaki sporcular belirlenen kategorilerde yarıştı. Sporcular hem dereceye girebilmek hem de bölge finallerinde Afyonkarahisar'ı temsil edebilmek için mücadele etti. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı açıklamada, atletizmin sporun temel branşlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonların gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Kasapoğlu, "Atletizm, gençlerimizin sporla tanışması açısından en etkili branşlardan biri. Hem bireysel hem takım çalışmasına katkı sunan bir spor. Bugün burada çok yetenekli sporcular izledik. Bu çocuklar sadece ilimizi değil, ileride belki de ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecekler. Onlara inanıyor ve güveniyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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