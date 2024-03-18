Afyonkarahisar'da Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu

Artistik Jimnastik Afyonkarahisar İl Şampiyonluğu 16-17 Mart tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlendi.

Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonunda okul sporları kapsamında düzenlenen gerçekleştirilen Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu müsabakalarında geleceğin sporcuları yeteneklerini sergiledi. Şampiyonada kolejlerle yarışan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri takım halinde Yıldızlarda İl 2.'liği, Küçüklerde İl 4.'lüğü kazandı. Gençlerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şerife Varhan; "Kısıtlı imkanlarla, çocuklarımın özverili ve gayretli çalışmalarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Burada büyük ve imkanları geniş Kolejlerle yarışıyoruz. Çocuklarımızın hayatlarında bir hedef kazanmaları için bütün uğraşımız. Hepsini gayretleri için tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR