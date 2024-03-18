Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da düzenlenen Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu müsabakalarında kolejlerle yarışan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri takım halinde başarılı bir performans sergiledi.

Artistik Jimnastik Afyonkarahisar İl Şampiyonluğu 16-17 Mart tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlendi.

Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonunda okul sporları kapsamında düzenlenen gerçekleştirilen Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu müsabakalarında geleceğin sporcuları yeteneklerini sergiledi. Şampiyonada kolejlerle yarışan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri takım halinde Yıldızlarda İl 2.'liği, Küçüklerde İl 4.'lüğü kazandı. Gençlerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şerife Varhan; "Kısıtlı imkanlarla, çocuklarımın özverili ve gayretli çalışmalarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Burada büyük ve imkanları geniş Kolejlerle yarışıyoruz. Çocuklarımızın hayatlarında bir hedef kazanmaları için bütün uğraşımız. Hepsini gayretleri için tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title