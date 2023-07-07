Afyonkarahisar'da 2. Baba-Çocuk Kampı Başladı

Afyonkarahisar'da valilik, belediye ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen '2. Baba-Çocuk Kampı' başladı. Etkinlikte yaklaşık 150 aile çadırlarını kurarak kampa katıldı. Kampta çocuklar babalarıyla yarışlara katılacak ve takım olacaklar. Ayrıca Kocatepe ile Frigya gezileri de yapılacak.

Afyonkarahisar'da valilik, belediye ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "2. Baba- Çocuk Kampı" başladı.

Etkinliğe kayıt yaptıran yaklaşık 150 aile, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda çadırlarını kurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'ın 2. Baba-Çocuk Kampı'na özenle hazırlandığını söyledi.

Akülke, kampa Türkiye'nin farklı illerinden katılımların olduğunu dile getirerek, "Burada hafta sonu çok büyük etkinlikler olacak. 4-12 yaş arasındaki çocuklarımız burada babasıyla yarışlara katılacak, hatta rakip olacak ve kıyasıya mücadele edecek. Takım olacaklar ve iletişim üst seviyeye çıkacak. Doğal ortamda çok güzel iki gün geçirecekler."

"Kocatepe ile Frigya, gezilerimiz olacak"

Akülke, etkinlik için 150 ailenin kamp alanına geldiğini gece saatlerine kadar girişlerin devam edeceğini vurguladı.

Kampta sportif etkinliklerle birlikte animasyon filmlerin izleneceğini aktaran Akülke, "Oyunların yanı sıra etkinlik içerisinde Kocatepe ile Frigya, gezilerimiz olacak. Baba ve çocuklar çok güzel zaman geçirecekler. Bu yılki organizasyonumuzu 250 aileyle kapattık. İlerleyen yıllarda bu organizasyonu daha çok baba ve çocukla, Afyonkarahisar'da yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kampa gelen aileler, akşam yemeği ikramı sonrası açık hava sineması izledi.